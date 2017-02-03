WTA台灣賽》小小球員精力足 李亞軒：我輸了

李亞軒擔任WTA台灣賽小小球員教室一日教練。(大會提供)

雖然WTA台灣賽賽程結束，台灣21歲小將李亞軒，3日仍擔任大會小小球員教室教練，不過小朋友們精力十足，讓讓連續教了30分鐘的李亞軒狂冒汗，打趣說，「我輸了！」

李亞軒台灣賽單打首輪不敵世界排名48美國女將羅傑絲(Shelby Rogers)，雙打搭檔泰國普莉波琪(Peangtarn Plipuech)過頭關可惜無緣4強，但仍熱情受邀擔任台灣賽迷你網球的小小球員教室教練，場面熱鬧有趣。小朋友玩得開心，反倒是內斂的李亞軒顯得害羞。

李亞軒擔任WTA台灣賽小小球員教室一日教練。(大會提供)

李亞軒也分享自己的網球生涯起步點滴，在沒有壓力的情況下接觸網球最開心，「我小二差不多10歲時開始打球，「跟他們6、7歲時一樣，都只玩網球而已，希望這些小朋友在這個階段，多玩網球，多體會樂趣，不要開始就有壓力。」

地主唯一希望詹詠然、詹皓晴，預計3日3日下午3時迎戰康維妮奇（蒙特內格羅）／琳內（波蘭），一爭4強門票。

單打也有好戲上演，大會第2種子、澳洲傳奇女將絲托索(Samantha Stosur)將碰頭中國大陸彭帥，頭號種子烏克蘭史維托琳娜（Elina Svitolina）則在隨後對上賽會黑馬「非洲一姐」嘉柏（Ons Jabeur）。

(中時電子報)