南韓總統大選民調：文在寅穩居首位

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南韓民調機構蓋洛普韓國（Gallup Korea）今天發布調查結果顯示，春節假期過後，南韓最大在野黨民主黨前黨魁文在寅的支持率在下屆總統大選民調中依然堅挺，高居首位。

南韓聯合新聞通訊社報導，蓋洛普韓國1至2日對南韓全國1003名成年人進行的調查中，32%受訪者支持文在寅，比1月13日上升1個百分點，較前1個月增加3個百分點。

忠清南道知事（相當於省長）安熙正的支持率升至10%，排名第2。南韓代理總統黃教安支持率為9%，排名第3。安熙正支持率較前1個月大增7個百分點，增幅最大，黃教安支持率較前1個月增加6個百分點。

調查顯示，雖然潘基文1日宣布棄選，但支持率仍達8%。

蓋洛普韓國分析，支持潘基文的受訪者可能還不知道潘基文棄選的消息，或仍希望潘基文能參與競選。

國民之黨前黨魁安哲秀和城南市長李在明的支持率均為7%。

據報導，政黨支持率調查結果顯示，回答民主黨的受訪者為41%、新世界黨為11%、國民之黨為10%，正黨為8%。

民主黨支持率較前兩週增加4個百分點，創下總統朴槿惠執政以來最高紀錄。新世界黨、國民之黨、正黨的支持率在同期間內均下降1個百分點。1060203

(中央社)