太礙眼 北市燈節主燈旁燈桿將拆除

我要評比

2017台北燈節首度移師西區舉辦，但由設計師不二良設計的主燈「小奇雞」，遭一旁2根路燈桿擋住，不少民眾抱怨「拍照很難看」，台北市工務局今天表示，明天中午前將拆除。

台北燈節明天起至12日登場，主燈「小奇雞」由不二良設計，將在西門町紅樓旁展出。但有民眾抱怨，主燈「小奇雞」遭一旁2根路燈桿擋住視線，導致拍照、取景很難拍，拍起來也不好看。

工務局長彭振聲受訪時回應，經公園處與觀傳局昨天會勘後，確定明天中午前將會拆除成都路2盞路燈，亮度不足的部分，將由主舞台投射燈光補足，待活動結束後，再評估是否移回。1060203

(中央社)