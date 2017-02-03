高志鵬：台灣設計力 應可獲紙鈔界奧斯卡

民進黨立委高志鵬今天說，以台灣的設計力應能贏得被稱作「紙鈔界的奧斯卡」的世界紙幣協會（IBNS）年度評選，透過公民參與改版新台幣方式，在日常生活中培養設計感的美學。

高志鵬日前在社群網站臉書（Facebook）發文指出，鈔票上還有孫文、蔣介石這些個人崇拜偶像甚至獨裁者，他認為紙鈔設計過程，應經公民參與來凝聚社會共識。將推動修改中央銀行法，設立「國幣（設計）委員會」，納入公民參與機制。但也遭國民黨立委許毓仁批評是沒事找事做、意識形態作祟。

高志鵬今天說，他提出新台幣設計運動構想後，許多朋友興奮地希望在鈔票上看見黑熊、石虎，或其他歷史文化的特色代表。2010年中華平面設計協會就曾舉辦「鈔越世紀」活動，包括美食、建築和旅遊景點和客家花布，都成為設計元素。

高志鵬表示，有些人說「不是換了鈔票經濟就會變好」，他可以體會大家對新政府拚經濟的期待；但成功的產品絕對來自好的設計，他一直在推動藉由設計與創新，讓經濟產業加速升級，「而鈔票正是國內外設計界常見的討論題目」。

他指出，世界紙幣協會（IBNS）舉辦的年度評選（Banknote of the year），被稱作紙鈔界的奧斯卡，近年國內陸續推出各國鈔票的暢銷書，他認為以台灣的設計力應該可以贏得這項「紙鈔界的奧斯卡」，並透過公民參與改版新台幣方式，在日常生活中培養設計感的美學，提升長線的競爭力。

高志鵬說，有人提到數位貨幣、電子支付等，他將持續關注這項趨勢，的確是未來可以討論的方向。1060203

(中央社)