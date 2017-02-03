男男情殺 男遭判18年

富芮源公司負責人陳萬庭，不滿劉姓男員工提議分手，竟籌畫殺人計畫，去年2月28日約劉男到中和某摩鐵，以不明方式餵食安非他命等毒品，讓劉男陷入昏睡，接著持槍近距離朝劉的太陽穴射擊，一槍斃命。陳男審理時始終否認槍殺劉男，強調槍枝是劉男所有，他想不開才會自殺，但不被法院採信，新北地院3日依殺人等罪判決陳男18年5月徒刑，其中五月可易科罰金。全案可上訴。

判決指出，已有女友的劉姓男子，2014年進入陳萬庭公司工作，卻和老闆發展成為同性情侶，女友得知不諒解劉男行為，兩人分分合合，劉男最後選擇女友，向陳男提出分手。

陳萬庭眼見情郎決意離去，籌畫殺人計畫，並在分手前2日發難，在去年2月28日下手。

(中時)