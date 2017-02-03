金正恩親信遭免職 韓媒：傳遞不存在「二把手」訊息

北韓領導人金正恩身邊紅人、北韓國家安全保衛部部長金元弘近日突然被免職。韓媒稱，據北韓消息人士於2日透露，深受勞動黨委員長金正恩青睞的一位人士，最近在國家安全保衛部接受調查過程當中，被拷打致死；金正恩對此極為震怒，因此金元弘保衛部長不僅被免職，而且從四星大將被降級為三星上將。

根據《朝鮮日報》3日報導稱，據另一位消息人士稱：「目前，保衛部權力日益增大，致使公安機關以及勞動黨組織指導部等機關的牽制勢力也隨之漸強，而且又因肅清運動，保衛部政敵頗多。」報導指出，金元弘落馬事件，朝鮮內部權力鬥爭的性質濃厚；政府相關工作人員則稱：「這可以看作金正恩向朝鮮內部警告不存在所謂二把手的訊息。」

報導指出，金元弘曾任過保衛司令官，自金正恩被內定位接班人的2009年初開始任副局長，成為金正恩掌握軍權的主導力量。金正恩首次亮相於2010年9月黨代會時，金元弘就坐在其旁，凸顯其親信身分；金正恩政權上台以後，2012年4月被任命為國家安全保衛部長，之後進行黨行政部長張成澤（2013年12月）、人民武力部長玄永哲（2015年4月）、內個副總理崔英健（2014年5月）等高官肅清運動中成為主導力量。

報導說，金正恩政權的功臣一一被處刑的風波當中，唯獨金元弘倖存，因此被稱為「實際二把手」。

(旺報)