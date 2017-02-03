毒品不要沾 竹北警擴大臨檢查毒
家住新竹縣的23歲吳姓男子2日晚間開車經過鳳鼻隧道，未料遇到警方攔檢，被發現神情有異，警方搜車時，竟在車上搜出多包重量達1公克以上的K他命，吳男後經驗尿顯示為陽性反應，警方今（3日）依違反毒品危害防制條例，將吳男移送法辦。
吳男家住新豐，在新竹市工作，昨天晚間竹北警分局擴大臨檢，在鳳鼻隧道口攔下吳男駕駛車輛，因吳男神情緊張，後經搜車，在車上暗格內發現一大包分裝後的K他命，總重約31.17公克。
吳男向警方坦承，2011年初次沾染毒品，1日還在家中吸食，日前以3萬5千元為代價購買遭查獲的毒品，警方同步查獲遭封口的吸管等，今將吳男依違反毒品危害防制條例，移送至新竹地檢署。
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(中時)
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