桃園板新水情吃緊 下週討論夜間減壓限水
1月降雨也不理想，經濟部水利署水源調度會議今天決定，桃園市、新北市板新地區的水情即日起從「正常」藍燈，上調為「稍緊」綠燈，並預計下周二(7日)再召開水情會議，討論是否進一步實施第一階段夜間減壓限水。
但水利署強調，桃園、板新到3月底前民生用水不缺的保證沒變。但是如果這兩個月降雨仍不理想，就得有更多的水源調度手段，乃至提升限水燈號。
石門水庫去年12月開始降雨情形就不如預期，加上2月2日起桃園及石門農田水利會一期作開始供灌，石門水庫蓄水位持續降低。截至今日，石門水庫水位為237公尺，有效蓄水量約1億4532萬噸(蓄水量約72%)，已較近10年同期平均少約1800萬噸。
水庫水位降，主因出在降雨實在不理想。水利署統計去年12月及今年1月石門水庫集水區累積降雨量，僅各為歷年同期的35%及24%，雖於春節有零星降雨，但未對水庫帶來足夠入水量。
加上中央氣象局未來一季的氣候展望，北部降雨偏少機率較高，為及早因應可能的旱象，水利署北區水資源局遂於今日邀集中央氣象局、台灣自來水公司相關區管理處、臺北自來水事業處及翡翠水庫管理局等相關單位，召開桃園及板新地區水源調度協調會議。後續水利署將預定於2月7日再次召開水情會議，滾動檢討相關調度措施。
(中時)
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