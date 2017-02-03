等待美就業數據出爐 日股收盤持平

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法新社報導，東京股市今天收盤持平，投資者準備迎接稍晚出爐的美國關鍵就業數據。

日經225指數收漲0.02%或3.62點，報18918.20點；東證一部指數小漲0.3%或4.58點，報1514.99點。（譯者：中央社張曉雯）1060203

(中央社)