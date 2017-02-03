郭泰源駁傳聞：中華隊士氣非常好
中華隊備戰世界棒球經典賽，19日起在台中打熱身賽，總教練郭泰源今天公開反駁「中華隊士氣不佳」的報導，他說「不是士氣不好，士氣非常好」。
中華隊經過1個月集訓，4日即將搭機赴澳洲移地訓練，18日回到台灣，19日與世大運培訓隊、20日及21日對戰古巴，共3場熱身賽，驗收在澳洲移地訓練的成果。
郭泰源今天在台北出席熱身賽售票記者會，他說中華隊士氣非常好；雖然陽岱鋼、張進德沒有參賽，打擊以國內野手為主，不用煩惱。
投手部分，郭泰源以旅日投手擔當先發，但因短期比賽、球數限制，本土投手也會先發。
中華隊領隊趙士強表示，昨天到台中觀看集訓，林智勝敲了很多全壘打，開玩笑說「如果是用去年比賽用球，可能打更多」。
趙士強說，經典賽是華麗的舞台，有球隊沒有參賽，對球員來說是「不太公平」。1060203
(中央社)
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