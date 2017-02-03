黑衣人警局附近封路放炮 市區交通大打結
花蓮市有范姓網友在臉書反映，昨晚10點多有10多名黑衣人私自在市區中正路上擺滿長達30公尺的各式煙火，其中還有許多高空專業煙火，砲聲隆隆、煙火四射，造成雙向道路堵塞15分鐘，留下滿地炮灰、紙屑，所幸並未釀災，民眾質疑「怎沒大人來管，不就在隔壁旁邊附近而已」。等放完了才來掃地嗎？
網友看到影片後，紛紛留言路中央煙火距離路旁店家、車輛不到5公尺，「在市區這樣也太危險」、「有申請路權？」、「花蓮好山好水怎麼會變這樣呢？黑衣人封路放煙火」、「房子沒燒起來就偷笑了」、「看後來到的警察滿臉錯愕，應該沒有」。
花蓮警分局中正派出所長陳韶華說，並未接獲民眾報案，警方聽到聲音主動趕到時，煙火已經施放完畢，將針對阻礙交通部分，依道路交通管理處罰條例，依法開罰1200至2400元罰鍰；並強調，該店家沒正當理由無故在雙黃線道路上堆置煙火、鞭炮，影響附近交通及行人，「即使申請也不會通過！」
花蓮縣消防局則表示，依據爆竹煙火管理條例、花蓮縣爆竹煙火施放管制自治條例，晚間10點後不得施放飛行類、升空類等煙火，且專業爆竹煙火須由專業人員施放，違者可處3萬元以上至15萬元以下罰鍰。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。