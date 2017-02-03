黑衣人警局附近封路放炮 市區交通大打結

十多名黑衣人封路施放煙火，影響雙向交通15分鐘。（翻攝臉書花蓮爆料王）

民眾不滿派出所距離僅100多公尺，質疑警方事後才來處理。（翻攝臉書花蓮爆料王）

花蓮市有范姓網友在臉書反映，昨晚10點多有10多名黑衣人私自在市區中正路上擺滿長達30公尺的各式煙火，其中還有許多高空專業煙火，砲聲隆隆、煙火四射，造成雙向道路堵塞15分鐘，留下滿地炮灰、紙屑，所幸並未釀災，民眾質疑「怎沒大人來管，不就在隔壁旁邊附近而已」。等放完了才來掃地嗎？

網友看到影片後，紛紛留言路中央煙火距離路旁店家、車輛不到5公尺，「在市區這樣也太危險」、「有申請路權？」、「花蓮好山好水怎麼會變這樣呢？黑衣人封路放煙火」、「房子沒燒起來就偷笑了」、「看後來到的警察滿臉錯愕，應該沒有」。

花蓮警分局中正派出所長陳韶華說，並未接獲民眾報案，警方聽到聲音主動趕到時，煙火已經施放完畢，將針對阻礙交通部分，依道路交通管理處罰條例，依法開罰1200至2400元罰鍰；並強調，該店家沒正當理由無故在雙黃線道路上堆置煙火、鞭炮，影響附近交通及行人，「即使申請也不會通過！」

花蓮縣消防局則表示，依據爆竹煙火管理條例、花蓮縣爆竹煙火施放管制自治條例，晚間10點後不得施放飛行類、升空類等煙火，且專業爆竹煙火須由專業人員施放，違者可處3萬元以上至15萬元以下罰鍰。

(中時)