中市環保局科技化！空拍機緝違法堆置場

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台中市環保局運用空拍機，清楚拍攝到違規的土石堆置範圍。（圖／台中市府提供）

空拍機出動！台中市環保局布下天羅地網，讓違規者無所遁形。（圖／台中市府提供）

太平區這座違法堆置的「土石山」，已超過合法土石堆置場的規定。（圖／台中市府提供）

時下最夯的空拍機，成為台中市環保局揪出不法的利器！環保局獲報太平區有一座違法堆置的「土石山」，啟動空汙應變稽查作業，並運用空拍機、雷射測距儀等科學儀器，進行3D立體全方位查核，發現體積高達2萬立方公尺的土石場，遠超過法定規範的3000立方公尺，依空汙法告發處分，將處10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

環保局取締不法，布下天羅地網，讓違規者無所遁形，依規定，砂石堆置體積達3000立方公尺以上者，屬法規公告應申請許可的固定汙染源，業者應申請許可證並設置空汙防制設施，減少粒狀汙染物排放。

但稽查人員至太平區新仁橋附近，運用空拍機、雷射測距儀等科學儀器，進行3D立體全方位查核，發現一家預拌混凝土公司堆置砂石達2萬立方公尺，經查核未取得許可操作，當場依空汙法告發處分。

環保局長白智榮強調，對於轄內未取得固定汙染源操作許可證的非法事業，環保局持續採取「勤查重罰」作為，運用現代科學儀器輔助稽查，若查獲不法情事，將依規嚴懲，絕不寬貸。

(中時)