怕段宜康找不到油炸曲棍球 國民黨青年團親送

國民黨青年團3日準備好「油炸曲棍球」送給民進黨立委段宜康。（楊孟立攝）

國民黨青年團10餘人今天下午騎YouBike路過立法院中興大樓，準備了2顆「油炸曲棍球」要送給民進黨立委段宜康，但被駐衛警擋在中興大樓外，一度不肯離去，最後還是由段宜康辦公室助理出面，收下2顆油炸曲棍球。青年團成員離去前還不忘稱讚段宜康「了不起，負責！」直呼這是藍綠和解的第一步。

段宜康日前在臉書上表示「新年假期快結束了，決定來去逛夜市，看有沒有賣油炸曲棍球。」國民黨青年團怕段宜康找不到油炸曲棍球，因此情商商家特別製作了2顆油炸曲棍球。

國民黨青年團表示，他們準備了霜糖口味的油炸曲棍球，很適合搭配下午茶，段宜康委員吃下去之後，兌現了承諾，誠實度一定會爆棚，因此請他一定要笑納。

(中時)