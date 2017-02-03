遺憾！大谷翔平退出經典賽

大谷翔平無緣生涯首次的經典賽。(美聯社資料照)

日媒《朝日新聞》剛報導，日本火腿鬥士隊大谷翔平，確定退出下月開打的世界棒球經典賽(WBC)。日本武士隊監督小久保裕紀表示，收到火腿隊給的傷勢資料，也和大谷談過，決定將大谷拉出28人名單，將盡快尋找先發投手頂替。

22歲投打「二刀流」大谷翔平，因右腳踝有骨刺，日前宣布不會在經典賽投球，想以打者身份為國效力；今接受大聯盟官網訪問時，大谷考慮動刀根治問題。如今大谷確定退出日本隊28人名單，無緣生涯首次的經典賽。

去年在日職，大谷翔平繳出10勝4敗，自責分率只有1.86，主投140局，飆出174次三振；打者的大谷，出賽104場，敲出含22轟的104安，打擊率高達3成22，67分打點。如今大聯盟球探確定無法在經典賽，看到大谷的身手。

(中時電子報)