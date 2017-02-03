中市大坑5號步道修繕，3月底前封閉部分路段

台中市府提醒民眾，大坑5號步道施作相思木步道修繕工程，3月底前封閉部分路段。（圖／台中市府提供）

為提升民眾登山安全，台中市政府觀光旅遊局今年將陸續整修大坑2、4、5及6號步道，預計2017年底前完成，其中5號相思木步道因部分路段老舊塌陷，市府進行第一階段施工，預計至3月底止，封閉5號步道入口至黑松亭路段約700公尺，並一併封閉1、2號步道與5號步道串聯處，期間可由5-1號步道通行至黑松亭。

觀旅局強調，第一階段管制期間將設警示圍欄並張貼公告，請民眾勿強行通過以免發生危險；其餘未封閉路段仍可正常通行，請登山遊客規劃好上、下山路線，避免登山中途折返。

大坑5號步道為南北走向，沿著稜線行經二嵙山及頭嵙山，串聯起1 至4 號步道，海拔介於595 至859 公尺之間，視野極佳，是12條大坑登山步道中極受歡迎的步道之一。

(中時)