發文指張忠謀傷勢不輕 王欣儀致歉

國民黨籍台北市議員王欣儀日前在臉書表示，台積電董事長張忠謀在夏威夷跌倒、傷勢應不清，事後證明僅輕微擦傷，不少網友要求道歉。她今天在臉書發文，並向張、社會大眾道歉。

王欣儀1月31日在臉書（facebook）貼文表示，她在駐檀香山台北經濟文化辦事處長周民淦家聚餐，席間驚聞原本要一起餐敘的張忠謀在夏威夷自家泳池畔跌倒在眼睛位置，傷勢應不輕，將緊急回台治療；不過，目前這則貼文已遭刪除。

張忠謀事後平安返台，僅輕微擦傷。讓財信傳媒董事長謝金河說，王在臉書貼張忠謀在游泳池摔傷消息，所幸過年台股休市，否則若台積電股價大跌，受損投資人可能向她求償；不少網友也要求王應該道歉。

王欣儀中午在臉書表示，長輩摔倒都會緊張，當下確實傷勢不明，媒體直接報導並引發誤會，但她輕忽公眾人物發言，因此向張忠謀、社會大眾致歉。

她也強調，沒有第一時間回應臉書發言，是因為當時她手機關機，後來又匆忙沒有攜帶，並沒有神隱。1060203

(中央社)