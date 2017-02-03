瑞典博物館典藏臺灣漆藝品
瑞典Rohsska博物館於當地時間2日在哥德堡市該館大廳，舉辦「新層次」(A NEW LAYER)臺灣漆藝品捐贈儀式。此活動是該館首次與駐瑞典代表處共同籌辦。
活動是由瑞典5位設計師與臺灣工藝家共同研創漆藝品，當時巡迴展頗受當地藝術界人士讚賞，因此提出典藏漆藝品之計畫。
捐贈儀式由哥德堡市文化總監兼Rohsska博物館館長史德桂(Britta Soderqvist)主持。駐瑞典代表廖東周致詞時表示，22件漆藝品是給Rohsska博物館和哥德堡市的禮物，透過這些漆藝品分享臺灣的傳統漆藝以及瑞典獨特的設計風格。廖東周強調臺灣是美麗的寶島，希望經由臺灣與瑞典雙邊文化交流與合作激發瑞典人對臺灣的好奇心，吸引更多的人士到臺灣旅遊，體驗臺灣提供的多元文化。
瑞典的設計師Matti及Carina亦應邀出席，他們多次到國立臺灣工藝研究發展中心(NTCRI)參訪，極力推薦引至瑞典斯德哥爾摩、哥德堡、馬爾默及法國等地區巡迴展。
當天應邀出席的有瑞典哥德堡市文化總監Britta Soderqvist、哥德堡副市長Mariya Voyvodova、藝文界、商界人士、媒體、僑胞及留學生等，出席人士對臺灣優美的漆藝，深感驚艷。1060203
(中央社)
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