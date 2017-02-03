泰國內線機票調漲 官員：太超過

泰國財政部調高國內航線航空燃油稅達20倍，導致多家航空業者調漲機票價格，由150-200泰銖不等，但財政部官員認為太超過，加收50泰銖才算合理。

泰國財政部官員今天表示，內閣會議1月24日通過國內航線的燃油稅自每公升0.2泰銖調高至4泰銖，雖然增加20倍，但對航空公司的燃油成本增加有限，以國內線航程多半在1小時以內，每班有超過200個座位計算，實際增加成本只約1萬泰銖，但卻加收旅客每人150-200泰銖的票費，實在不合理。

目前已知有Thai AirAsia（泰亞航）、Nok Air（鳥航）、 Thai Lion Air（泰獅航） 和Thai Vietjet Air（泰捷航）決定調高票價，每張機票加價150泰銖，曼谷航空（BANGKOK AIRWAYS）調漲200泰銖，泰航旗下的泰微笑航空尚未宣布。1060203

(中央社)