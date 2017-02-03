諾獎得主藍光之父 中村修二訪台
2014年諾貝爾物理獎得主、被譽為「藍光之父」的中村修二，將於下週訪台，在台北、台南各舉行一場公開演講。
現任職於美國加州大學聖塔芭芭拉分校的中村修二，2014年與赤崎勇、天野浩2位日本學者，一同獲得諾貝爾獎，官方得獎原因是「發明有效率的藍色發光二極體，催生明亮而節省能源的白色光源」。
在中村修二之前，發光二極體（LED）受限於材料，只有紅光和綠光，必須再做出藍光，湊齊光的三原色，混和在一起形成白光，才能廣泛運用於日常生活之中。
中村修二等人利用半導體材料，成功做出藍光二極體，從此以後便宜又耐用的LED大紅特紅，掀起了一波照明科技的革命。學界曾估算，LED照明所降低的全球用電量，相當於60座核能發電廠。
中村修二曾多次訪台，去年7月更當選中研院名譽院士。中研院本月邀請他來他受贈院士證章，並擔任「中研院講座」講者，與台灣學者切磋討論。
中村修二本月8日在中研院人文社會科學館公開演講，9日則南下成功大學，相關資訊可參考中研院網站。1060203
(中央社)
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