美商務部終裁 判定陸不鏽鋼板帶材傾銷

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美國商務部當地時間2日宣佈終裁結果，認定從中國大陸進口的不鏽鋼鋼板帶材存在傾銷和補貼行為。

新華社引述美國商務部發表聲明表示，中國大陸相關廠商的傾銷幅度為63.86%和76.64%，補貼幅度為75.6%和190.71%兩檔。

基於傾銷幅度和補貼幅度的終裁結果，美國商務部將通知美國海關對中國大陸出口的上述產品徵收相應保證金。

報導引述美國商務部數據指出，2015年美國從中國進口不銹鋼板帶材的金額為3.02億美元。

報導表示，美國商務部去年3月對從中國大陸進口的上述產品發起反傾銷和反補貼調查。

根據美國貿易救濟政策程序，最終是否徵收反傾銷稅還需美國國際貿易委員會（USITC）作出裁決。按照最新日程，美國國際貿易委員會將於3月20日前後作出終裁。1060203

(中央社)