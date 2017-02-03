鹿港踩街慶元宵 天后宮賞燈
彰化縣鹿港鎮今年的元宵節很熱鬧，除了鎮公所將在元宵節舉辦踩街活動，發送夢想雞燈籠外，鹿港天后宮也有花燈展，歡迎民眾欣賞。
今年的元宵節正好是週六，為了歡度元宵節，鹿港鎮公所將在元宵節當天舉辦金雞報喜鬧元宵踩街活動，鎮公所邀請鹿嗚國中舞龍隊、鹿港國中虎爺陣等民俗技藝團隊以及社團踩街，展現傳統技藝文化。
而鎮公所也準備了2000個「夢想雞」小提燈，在元宵節前1天晚上在文武廟停車場發放，民眾領取後回家在家中DIY摺好，隔天元宵節參加金雞報喜踩街活動，前200名參加者打卡按讚，可以獲得福袋1個。
鎮公所表示，元宵節上午，活動以搖元宵DIY揭開序幕，下午則會發送300份煮好的湯圓，先讓大家吃湯圓，慶團圓。
至於鹿港天后宮也推出元宵節花燈展，展覽以「雄雞唱韻」為主燈，另外搭配4大美人花燈，其中雄雞唱韻主燈公雞頭部上仰，嘴巴張開啼叫，象徵大地回春；而4大美人花燈主角則是楊貴妃、西施、王昭君、及貂蟬，展現花燈的美人線條，歡迎民眾前來賞燈。1060203
(中央社)
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