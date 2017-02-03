川普美國至上 澳洲驚覺同盟關係脆弱

澳洲今天不得不趕緊接受一項事實，那就是在美國總統川普「美國優先」的願景中，澳洲即使身為美國數十年來最親密的盟邦之一，可能也是微不足道。

二次世界大戰以來，澳洲與美國在大多數重大衝突中並肩作戰，包括韓戰、越戰、波斯灣戰爭、阿富汗與伊拉克戰爭，以及如今的對抗伊斯蘭國（IS）。

但只消川普一通語氣激烈的電話，就可以確定澳洲可預期美國對待澳洲和墨西哥、加拿大、伊朗或其他任何國家沒有不同，川普的談話和在社群媒體的發文，已使這些國家感到公開受辱。

澳洲與美國前總統歐巴馬去年達成含糊的協議，要收容坎培拉當局澳洲送來的上千難民，這點燃了川普的怒火。

澳洲是受美國信任的五眼聯盟（Five Eyes）國家之一，美國定期與澳洲分享敏感情報，但「華盛頓郵報」（Washington Post）指出，川普1月29日在電話中痛斥這項難民協議後，突然提前結束與澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）的火爆對話。

川普推文寫道：「你相信嗎？歐巴馬政府同意接納來自澳洲的數千非法移民。為什麼？我要好好研究這個蠢協議！」

政治學教授休森（John Hewson）告訴法新社，澳洲必須認識這項新動態，亦即「盟友對他（川普）意義不大」，「我們在他對北大西洋公約組織（NATO）、聯合國、中國及更多國家的談話中已看到這一點」。

曾是澳洲在野黨自由黨黨魁的休森說，川普展現的姿態「不只是美國優先，也是美國獨尊」。

與川普交涉的困難，在那通電話之後的數小時內再度呈現，難以預測且搖擺不定的他似乎改口，宣示他「對澳洲的愛」。

川普表示，「我非常尊敬澳洲，我愛澳洲這個國家」，並意有所指地說，人們不應「擔心」他打給各國領袖「語氣強硬的」電話。

政治學者愛德華茲（Belinda Edwards）表示，「我們完全不曉得會發生什事」，但她預見「會有應變計畫，其概念是（美澳）同盟不再可靠」。（譯者：中央社徐崇哲）1060203

(中央社)