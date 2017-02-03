缺！台北血庫快見底　O型只剩3.5天

台北捐血中心今血量只剩4.9天，當中O型最缺、只剩3.5天。（翻攝網路）

全台血液量亮紅燈，掉到「安全存量」７天的危險邊緣，當中以台北最慘，居全台6捐血中心之末，僅剩4.9天、所有血型的血液都缺，其中以O型的3.5天最慘！台灣血液基金會表示，成人年假加上學生寒假的雙重效應，儘管已開工兩天，捐血量仍拉不起來，情況再不改善恐採供血限制措施。

根據台灣血液基金會最新統計顯示，台北地區血庫血液量最缺，A型、B型、O型和AB型血液庫存全數偏低，台北O型血今天更亮起「急缺」的紅燈警示。台北捐血中心企劃課課長陳絜先說，截至中午，台北的O型血已低到3.5天、A型4.6天、AB型5.5天、B型6天，整體血量也僅剩4.9天；她強調，今上午血庫僅入194袋，依這樣的進度來看，明天整體血量將低到4天、「急缺」等級的危險邊緣。

台灣血液基金會公關處長黎蕾說，不只台北地區有缺血危機，目前全台A型和O型血液都缺，總庫存都僅能再撐6.5天，新竹、花蓮、台中地區也都有部分血型偏低的情形。

黎蕾強調，昨已經跟各醫院溝通，要求部分非緊急狀況暫停調度，單日供血量卻仍衝到7000袋，超過血液基金會平日供血量的6000袋，這幾天若捐血量仍不理想，將採取最壞打算的限制供血措施。她分析，捐血量不理想的原因，應是部分成人還在放年假、學生還在放寒假所致，呼籲民眾周未出門挽袖捐血。

(中時)