謝淑薇男友曝光？ 兩人甜蜜共享這個...

謝淑薇高調放閃疑似緋聞男友露臉。(翻攝自夢遊寫真人謝淑薇 Suwei Hsieh)

去年底宣布終結單身，人在法國練球的網球女將謝淑薇，3日在「夢遊寫真人謝淑薇 Suwei Hsieh」談到2月2日是法國可麗餅日，但重點是甜蜜分享的閃照緋聞男友終於現身，讓網友直呼「有亮點」。

謝淑薇臉寫道，「Crêpe(可麗餅)的圓圓形狀、金黃色澤，讓人聯想到太陽 ，象徵著黑暗寒冷冬天後的春天回溫，也象徵著耶穌的光輝。所以，在這天吃下Crêpe(可麗餅)則會為今年招來好運。有誰昨天也吃了可麗餅呢？」

謝淑薇還不忘附上甜蜜閃照，不少網友都猜測是緋聞男友，幸福模樣讓網友直呼，「好閃」、「好幸福」。

(中時電子報)