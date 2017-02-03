情侶吵架報警調解 意外揪出毒品

情侶吵架吵到報案，警方到場協調，現場一片凌亂，意外揪出毒品。（陳淑芬翻攝）

35歲黃姓男子日前向警方報案稱，與莊姓女友吵架請求調解。第五分局文昌派出所派員到場處理，眼尖發現洗手台有可疑粉末，帶回派出初步檢驗含有毒品成份，情侶先互推「對方所有」後，黃男才坦承持有，警方經採尿送驗，並將他依法送辦。

警方1月25日晚間接獲黃男報案，指稱他與莊姓女友因分手的財務糾紛吵架，請求警方調解。警方到場處理，並入屋拍照房屋受損情形為證，處理完畢欲離去前發現大門旁的洗手台上有可疑的結晶粉末1包約56公克，兩人均指稱是製造手工香皂的鹽，警方將2人帶回調查。

警方追查兩人都沒有化工背景及專長，也未實際製造手工皂，經初步檢驗發現粉末含有毒品反應，兩人即互推是對方所有，經警方曉以大義，黃男才坦稱持有，兩人同意採尿送驗，警方訊後將黃男依毒品罪嫌送辦。

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(中時)