長佳板運盃大專籃賽4日開打 許皓程代言

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許皓程擔任首屆長佳板運盃大專籃賽的代言人。(板運提供)

第1屆長佳板運盃大專籃球邀請賽將從4日起，在板橋運動中心隆重登場，將有9支分別來自大專甲一與甲二級球隊同場競技，主辦單位更邀請前SBL球星「皓呆」許皓程出任代言人，期望更多球迷可以到場共襄盛舉。

這次舉辦長佳板運盃的主因，在於期望增加大專球隊的比賽經驗，且能帶動校園運動風氣，比賽日期分別為2月4日、2月18日、2月25日、3月4日、3月11日、3月18日與3月25日，每天進行兩場比賽、一共16場。

受邀參加的大專球隊包含甲一級的輔仁大學、健行科大、醒吾科大與世新大學，以及甲二級的台灣大學、文化大學、黎明技院、萬能大學與經國學院，比賽將採單循環制。

(中時電子報)