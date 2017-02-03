靠陸方提供情資 台灣查獲首宗走私毒品恰特草

刑事局首度偵破恰特草走私案，共計查扣66包、總毛重134公斤的恰特草。(林郁平攝)

恰特草又稱阿拉伯茶、巧茶，乾燥後形似茶葉，具有刺激中樞神經的毒性。(林郁平攝)

刑事局偵破國內首宗走私毒品恰特草案件，共查獲66包、134公斤含有2級毒品卡西酮的恰特草，並將負責收貨的60歲何姓婦人及27歲女兒移送法辦。訊後，2人皆以20萬元交保。

大陸海關緝私局日前主動提供走私毒品情資給我方，表示發現有5件自衣索比亞寄出、過境北京的國際郵包，疑為新型態毒品恰特草(又稱巧茶、阿拉伯茶)，收件地址都在台灣，經財政部關務署與大陸海關緝私局協調聯繫後，雙方同意合作偵辦。

專案小組追查實際收件人，鎖定上月24、26日陸續抵台的5件空運國際快捷郵包，由海關會同警方開箱查驗，清查計有37包毒品恰特草，鑑驗結果呈現第2級毒品卡西酮(CATHINONE)反應。警方隨即前往位於台南市逮捕收貨的何姓婦人，在她住處又查獲先前已寄達的29包恰特草，共計查扣66包、總毛重134公斤。

警方昨日策動貨物實際收件人、何婦的鄭姓女兒自澳洲返台到案，鄭女供稱，是受紐西蘭籍的前男友請託收貨，再以茶葉外袋重新真空包裝後寄到澳洲，對方言明她幫忙轉寄，每公斤可獲得50元澳洲幣的酬勞，已收過3000元澳洲幣、折合台幣約7萬多元的報酬。

警方估計，遭查扣的恰特草在澳洲末端價格約1千萬元台幣。全案訊後，依毒品罪嫌送辦，並持續清查嫌犯相關金流及財產，追查毒品流向，積極擴大偵辦。

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(中時)