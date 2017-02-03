經典賽熱身賽門票開賣 趙士強盼一路打去美國

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趙士強盼今年經典賽中華隊可一一路打到美國。(周鎮宇攝)

世界棒球經典賽中華隊明將正式前往澳洲進行移地訓練，16日返台後，19日隨即在洲際棒球場舉行台灣區熱身賽，將迎戰世大運代表隊與古巴經典賽國家隊，門票將在6日正式開賣。

經典賽中華隊領隊趙士強表示，代表隊已經很努力一個月，明天將啟程去澳洲集訓12天，19日開始的熱身賽，希望所有球迷可以看到大家集訓成果，他也拜託所有中華隊球員，很久沒去美國了，希望可以再去美國一趟

中華隊日前選出澳洲32人移訓名單，備戰經典賽，除了前往澳洲移訓12天，並與當地球隊進行5場熱身賽，16日返台休兵一天後，19日下午五點先迎戰世大運代表隊，20與21兩日則在下午六點半與古巴隊交手，22日則有古巴對上中信兄弟的戲碼。

主辦單位為了回饋球迷，購買中華隊熱身賽出賽場次門票，就有機會抽中經典賽韓國套票，全票票價300元，學生及敬老票200元，身障優惠門票150元。

(中時電子報)