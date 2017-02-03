恰特草又名阿拉伯茶 刺激中樞神經易成癮
警方指出，恰特草」(學名Catha edulis)有「東非罌粟」之稱，又稱「阿拉伯茶」、「巧茶」，新鮮狀態形似莧菜，曬乾後形似茶葉，原產地為衣索比亞，主要分布於非洲、阿拉伯半島等地區。
恰特草內含興奮化學物質卡西酮(CATHINONE)，對人體中樞神經具有刺激作用，長期食用易染癖成癮，因此很多國家都將它列作管制藥物或毒品，國內亦將卡西酮(CATHINONE)列為第2級毒品。
近年來大陸地區已查獲多起走私毒品恰特草案件，這次是國內首次查獲，由於乾燥後的恰特草外形像茶葉，不易分辨，無論是生吃或是沖泡長期食用成癮性大，且易危害身心健康，提醒民眾應拒絕來路不明的茶飲，以防遭不法分子毒害。
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(中時)
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