恰特草又名阿拉伯茶 刺激中樞神經易成癮

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刑事局首度偵破恰特草走私案，共計查扣66包、總毛重134公斤的恰特草。(林郁平攝)

恰特草又稱阿拉伯茶、巧茶，乾燥後形似茶葉，具有刺激中樞神經的毒性。(林郁平攝)

警方指出，恰特草」(學名Catha edulis)有「東非罌粟」之稱，又稱「阿拉伯茶」、「巧茶」，新鮮狀態形似莧菜，曬乾後形似茶葉，原產地為衣索比亞，主要分布於非洲、阿拉伯半島等地區。

恰特草內含興奮化學物質卡西酮(CATHINONE)，對人體中樞神經具有刺激作用，長期食用易染癖成癮，因此很多國家都將它列作管制藥物或毒品，國內亦將卡西酮(CATHINONE)列為第2級毒品。

近年來大陸地區已查獲多起走私毒品恰特草案件，這次是國內首次查獲，由於乾燥後的恰特草外形像茶葉，不易分辨，無論是生吃或是沖泡長期食用成癮性大，且易危害身心健康，提醒民眾應拒絕來路不明的茶飲，以防遭不法分子毒害。

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(中時)