俄高度戒備 美波特號驅逐艦巡弋黑海
隨著美俄兩國的明爭暗鬥愈來愈明顯，繼美軍前往東歐各國協防後，美國海軍第6艦隊（US Sixths fleet）所屬的驅逐艦波特號（USS Porter），今天以保護盟友的海域安全為由，巡弋並進入黑海海域。此舉引起俄國國防部高度關注與戒備，並發表聲明要求美軍不要輕舉妄動，避免造成更多不必要的衝突和問題。
據今日俄羅斯（Russia Today）報導，從美軍進駐歐陸協防起，美俄之間的軍事角力就不斷地在歐洲周圍展開，今日美國海軍驅逐艦波特號更以保護盟友海域為名，進入黑海海域進行巡察任務，美軍表示此番巡航黑海是與羅馬尼亞等國聯合的「海盾」演習任務之一，屬於常態性的演習任務。對於美軍的大動作，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergey Shoigu）表示，「希望美軍與其盟友的演習不要觸及俄國的前線利益和安全，一旦發生問題，俄羅斯隨時準備迎接挑戰。」
本次巡航的主角波特號，屬於阿利伯克級的驅逐艦（Arleigh Burke-class destroyer），從1996年開始興建、最後在1999年正式下水服役，隸屬於美國海軍第6艦隊，以19世紀美國海軍上將戴維·波特（David Porter）命名。2015年被調往西班牙羅塔海軍基地（Naval Station Rota），主要負責地中海區域的任務，目前駐紮於義大利那不勒斯港。由於上回美軍派遣戰艦前往黑海地區，就是在2014年烏克蘭反政府軍暴動的時刻，而本次調動，不免再度讓外界聯想，是否再一次是為了警告俄國而出航。
(中時電子報)
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