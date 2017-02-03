衛福部長林奏延未出席團拜引揣測 秘書跳出澄清

衛福部長林奏延。（資料照/黃世麒攝）

外界傳言，本月27日立院開議前，內閣將有異動，衛福部長林奏延昨因赴美與家人團聚，未出席行政院新春團拜，再次引發揣測。林奏延秘書今先在臉書澄清，林的機票是在去年9月就訂好，開票時也未預想到會卡到新春團拜，並非刻意不出席團拜。

林奏延自去年接任衛福部長後，幾乎是所有內閣首長中，被傳「換人」頻率最高的首長，現衛福部2名政務次長何啟功、呂寶靜均曾遭點名扶正，前衛生署（現衛福部）副署長陳時中也都被傳出是熱門人選；面對頻繁的換人傳言，林奏延一向都淡定回應，日前也強調「自己沒有包袱，會照自己的步調推動改革。」

但面對外界的流言蜚語，林奏延秘書今決定跳出來，為長官澄清。林的秘書強調，林今年春節赴美與家人團聚的機票，是去年9月就訂好，10月開票時，沒有預想到會卡到行政院新春團拜，未能拜託旅行社擠出讓林及時返程的機票，導致昨天團拜缺席，造成長官困擾十分自責。

(中時)