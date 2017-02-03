鼓勵無現金付薪 印度政府擬予減稅

我要評比

印度政府正計畫透過減稅方式，鼓勵企業主、律師、醫生到店鋪老闆用支票或銀行轉帳方式支付員工薪水，以推動印度總理莫迪提出的無現金社會構想。

為打擊印度社會以現金交易逃稅和藏匿黑錢的習慣，印度政府在宣布廢鈔政策、限制現金交易不得超過30萬盧比（約合新台幣近15萬元）後，正在研議新措施推動無現金交易。

印度稅務官員向「印度時報」（The Times of India）透露，政府正在計畫以減稅方式，鼓勵企業主、律師、醫生到店鋪老闆，能以支票或銀行轉帳支付員工薪水。

此外，印度政府還研議如果企業以現金購買價值1萬盧比機器設備，就納入不准折舊的規定，以促使中小企業不要使用現金交易。1060203

(中央社)