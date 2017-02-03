吃湯圓稍可安心 屏縣檢驗都合格

我要評比

元宵節即將來臨，屏東縣衛生局近日派員至湯圓專賣店、超市、量販店及傳統市場等販售湯圓場所，進行元宵、湯圓抽驗，23件抽驗產品，全都符合規定。

衛生局表示，檢驗項目為防腐劑(己二烯酸、苯甲酸、去水醋酸)、規定外色素及硼砂等項目，檢驗結果都符合規定，民眾可至衛生局網站(http://www.ptshb.gov.tw/Default.aspx)參閱。

衛生局表示，民眾選購密封完整包裝食品時，應注意包裝外觀完整沒有破損、有效日期或保存條件，冷凍產品應放置在攝氏零下18度以下冷凍櫃販售，冷藏產品應置放7度以下冷藏櫃販售，以保持產品最佳鮮度及防止品質劣變。若是購買手工搖製的散裝元宵湯圓時，則需留意製作場所的清潔衛生。

衛生局指出，元宵湯圓外皮大多是以糯米製成，黏性高不易消化，年長者或幼兒食用時，最好能協助切小塊後再進食，在食用時應小心謹慎並慢慢進食，以免發生食道阻塞的危險;腸胃機能不佳的民眾，也應適量食用，避免消化不良。1060203

(中央社)