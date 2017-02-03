臉書誤傳張忠謀受重傷 王欣儀PO文道歉
台積電董事長張忠謀農曆春節驚傳在夏威夷跌倒受傷，台北市議員王欣儀在台積電尚未證實消息前，就在臉書指張傷勢可能不輕，引各界擔憂，她的臉書也被網友罵聲灌爆。王欣儀昨日回台，今日於臉書公開道歉，強調自己並未神隱，也非刻意爆料，而當時也是說傷勢不明，對造成張忠謀、社會大眾誤解與不安道歉，未來會更謹言慎行。
王欣儀今日於臉書貼文表示，相信許多人跟她一樣，都認為張忠謀是令人景仰尊敬的長者，也是台灣珍貴的國寶，故晚餐當下聽到他因跌倒不克出席，甚至要回台灣，自然相當擔憂。
王欣儀也說，當時現場聽聞討論的氣氛與情境狀況下，寫推測「應」傷勢不輕，但面對媒體詢問，她則是說傷勢不明。她也強調，自己並非刻意爆料，只是臉書上類似日記型式的記旅文圖。
王欣儀提及，後續有部分媒體或網民以爆料、證實傷勢不輕等錯誤不實、簡化報導，她深感遺憾，也深刻檢討自己不該因過年旅遊期間心情鬆懈、輕忽身為公眾人物會動見觀瞻，會惕勵自己未來更謹言慎行，也向張忠謀與社會大眾道歉。
(中時)
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