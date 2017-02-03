詹啟賢：對國家社會變化憂心 優先舒緩仇恨
桃園市敏盛醫療體系「敏盛服務站」成立大會，3日邀請國民黨前副主席詹啟賢前來演講。談到最近熱門的黨主席競選，敏盛醫療體系總裁，也是國民黨桃園市黨部主委楊敏盛表示，他好奇同樣作為醫師、作為企業家的詹啟賢，要用什麼方法帶領黨浴火重生？
楊敏盛表示，這一次國民黨的主席選舉，應該告別宮廷、迎向公平，落實黨內民主，讓黨員決定黨的未來，他說桃園市黨部會安排很多場合，讓每一位參選人都能來闡述他們的理念抱負，讓桃園的黨員能夠得到第一手的資料、親眼見證候選人的各種特質，如此才能做出好的決定。
詹啟賢說，他對國家社會的變化感到相當憂心，一方面，台灣社會內部瀰漫著對立的氛圍，民進黨的執政讓社會不滿，一例一休政策造成勞資關係緊張、年金改革帶來職業別的衝突、還有本來就存在的族群對立、世代對立等等。他說如何讓仇恨的情緒能夠舒緩，是社會需要優先重視的議題。
(中時)
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