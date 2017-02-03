羅志祥半夜做這事 周揚青開心噴淚飆血壓

羅志祥、周揚青近來越愛越高調。（圖／翻攝自羅志祥、周揚青微博）

周揚青感動羅志祥發文稱讚她。（圖／翻攝自周揚青微博）

羅志祥前年認戀。（圖／中時資料照片）

羅志祥（小豬）前年6月認戀大陸網路紅人周揚青，兩人近來越愛越高調，不只得到小豬好搭檔孫紅雷的認證，連小豬媽媽都曾公開喊話：「愛你哦」，大方對準媳婦告白，今(3日)凌晨，羅志祥首度在微博貼出女友美照，幫周揚青拍的雜誌做宣傳，讓女方超激動，半夜直呼：「怎麼辦我現在好開心好興奮啊啊啊」。

羅志祥前年被拍到與周揚青同房，之後他發文回應：「是的⋯謝謝大家！」承認戀情，交往公開後，近來兩人頻在微博上互動，今凌晨2時，羅志祥難得連發6張女友接受雜誌邀請所照的美圖，表示：「謝謝雜誌社的工作人員對周老板的照顧，在寒冷的天你敬業的態度讓我佩服，雜誌訪問輕鬆的應答，還有多張不同風格的照片，這本雜誌真的值得珍藏」，足見對女友的呵護。

不久周揚青也轉發小豬PO文，驚喊：「大半夜你敲我去看你微博，我一點進來，不誇張血壓都直接上來了！」並透露一開始會答應拍照是因身邊工作人員嫌她沒好看照片，她便答應了雜誌社邀約，又說：「沒想到真的就遇到一個很好的團隊，更沒想到得到了你這麼大的肯定，要知道在這方面你真的很少誇我⋯還專門發篇微博，怎麼辦我現在好開心好興奮啊啊啊」，粉絲也被兩人半夜互動閃瞎，回應：「周周是興奮得要熬夜的節奏了嗎」、「願你倆可以一直下去跟我爺爺奶奶一樣」。

(中時電子報)