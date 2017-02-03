民間籲公布年金試算 教部：公式還沒出來

全國教育產業總工會（全教產）今天呼籲政府公布正確的「現職純新制老師年金改革試算」。教育部人事處長李秉洲則表示，純新制的部分還在廣收意見中，公式還沒出來。

全教產今天在台北召開記者會，批評政府開放的年金改革試算系統，包括銓敘部和教育部的，都有混淆大眾的嫌疑，例如不該用在職最後一年本俸當基準，而應按照副總統陳建仁1月29日公布的版本，採在職最後15年平均薪額計算。

對此，教育部人事處長李秉洲表示，「教育人員年金改革試算系統」是供已退休教師試算瞭解年金改革的影響，所以才用在職最後一年本俸，網站上都有標明清楚。

至於現職教師部分，李秉洲說，目前還在廣收意見，方案也在調整中，公式還沒出來。當年改會將整個方案調整好，一定會再出一個試算系統，讓教師族群瞭解自己的權益。1060203

(中央社)