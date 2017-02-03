失業勞工子女就學補助 20日起受理申請

勞動部今天表示105年第2學期失業勞工子女就學補助，從2月20日開始受理申請，符合資格者在3月21日前需以郵寄寄出申請。

為了要減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，勞動部今天說105年第2學期失業勞工子女就學補助，從2月20日開始受理申請。

勞動部勞動福祉退休司說，就讀公立高中職子女每學期補助新台幣4000元，私立高中職子女每學期補助6000元，公立大專校院子女每學期補助10000元，私立大專校院子女每學期補助20000元。

至於獨力負擔家計（例如：離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等）或子女有2人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額加給2成。

根據勞動部統計，去年共有5518位人次勞工申請，補助金額共高達1億2000多萬元。

勞動部表示，只要符合非自願離職的失業勞工，失業期間1個月以上（即106年1月21日以前失業）並請領失業給付1個月以上，其與配偶綜合所得總額在148萬元以下，且至106年2月20日以前未請領勞保老年給付、未參加多元就業開發方案或其他同性質促進就業措施，其子女就讀於高中職或大專校院具正式學籍者，都可申請。1060203

(中央社)