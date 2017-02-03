金門老人深夜迷路 警員用line幫他回家

金門高齡82歲老人深夜迷路，警方幫他找到回家的路。（警方提供）

警方迅速尋獲迷路老人，並通知在台家屬放心。（警方提供）

高齡82歲的林姓獨居老人深夜在水頭塔山電廠一帶迷路，警方據報快速尋獲，並拍照用line傳送群組訪查，替他找到遠在7公里外的金城鎮住家，並通知在台家屬放心，高效率表現獲得民眾好評。

警方指出，林姓老翁日前深夜獨自在水頭塔山電廠一帶，不停的繞路走來走去，恰巧路過的民眾直覺情況有異，擔心他半夜氣溫下滑發生意外，趕緊報警處理。

金城警分局巡佐潘明祥、警員李財利據報，立即與協勤的民防隊員許聰明、義警隊員盧清棧趕抵現場搜尋，所幸很快找到人。但身上未帶任何身分證件的老翁，在警方訊問姓名和住處時，一概搖頭回答不知，只說自己在該處「一直走、一直繞」，就是走不出去，也回不了家。

警方研判他可能失智，只得先拍照用line傳送群組訪查，還好很快確認老人家的身分和位於金城鎮區西門的獨居住處，並循線與他在台的家屬取得聯繫，告知一切平安無事。

金城警分局長李智源表示，隨著高齡化時代的來臨，高齡長者迷途忘了回家的路時有所聞，希望鄉親多給他們關懷，也多注意他們的行蹤，出門時務必要確認去向，最好能攜帶手機，也可向警方、縣府社會處申請愛心手鍊或衛星定位器，以確保老人家出門的安全。

(中時)