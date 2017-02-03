林默娘花燈變邪神 原作即刻救援重繪

韋宗成今出示原作與花燈模型做對比。（柯伶穎攝）

台北燈節明（4）日登場，今年首次移師北門及西門町周邊舉辦，主燈「小奇雞家族」、北門、中山堂都逐一亮相，今日也將最後試燈，讓民眾搶先一睹為快。11日元宵節當天「西城嘉年華大遊行」的「林默娘花車」，則在昨日先曝光，卻遭網友批評與原著「差很大」！台北市觀傳局緊急表示，今日作家韋宗成於今日下午會重新繪製眼睛。

以本土漫畫家韋宗成的作品《冥戰錄》主角「林默娘」為原型來設計，但因臉部外觀與原著相差甚遠，曝光後引發網友批評，連韋宗成也在臉書發文自嘲，「在台灣邪神史上占有一席之地」，並直言「當下還蠻想爬上去畫的」。

韋宗成今受訪表示，《冥戰錄》在台灣有很多讀者，他們覺得花燈造型跟漫畫形象有落差。他也坦言，首次看到花燈，「朋友形容我下車時眼神是死的」，跟原作差太多，尤其眼睛、鼻子、嘴巴有明顯落差，會盡量努力把樣子做重新調整 。

台北燈節首次移師西區，林默娘花燈就坐落在人來人往的西門町，不少民眾、遊客經過都停留拍照，但也紛紛表示花燈「五官比例有點怪怪的」甚至有民眾看到原作後，聽聞漫畫家要重新修正，直呼「要打掉重作」。輔大施姓學生表示，自己看過《冥戰錄》，原先在遠方看到花燈的背影覺得台灣很少有這樣把動漫做成立體模型，不料看到臉後，「滿失望的」。他說，花燈不像動漫造型，反而像是布袋戲。

(中時)