韓女錢包失而復得 淚呼台灣友善
台灣日前因計程車性侵韓女案，在南韓國際形象大傷，不過，日前有韓籍母女三人來台北旅遊時不慎遺失包包，警方迅速找回失物，讓他們感動流淚，直呼台灣是友善的國家。
韓籍母女三人來台旅行，日前前往台北市信義區知名景點四四南村觀光，在園區拍照後，發現信用卡及手機等物品均遺失，母女三人在現場非常焦急地找尋，均未尋獲，後來透過路人協助，至最近的信義警分局吳興街派出所報案。
正巧備勤警員蔡知帆先前已受理該遺失物品拾得物，立即拿出手機等物品，並以英文詢問是否為她們所遺失物品，韓籍媽媽當場激動落淚表示為其女兒所有，應該是她們躺在四四南村大草坪拍攝101大樓照片時不慎遺失。
她們向警方表示，原本抱著掉了東西找不回來的心情到派出所報案，沒想到台人非常暖心地將遺失物品送交派出所，大讚台灣是個旅遊友善的國家。1060203
(中央社)
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