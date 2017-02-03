推廣農民使用有機質肥料 中市加碼補助
台中市長林佳龍今天到台中石岡參觀梨園，宣布市府加碼補助購買有機質肥料，鼓勵農民踴躍申請，達成活化農地、守護食安、提升農作物市場競爭力的多贏局面。
林佳龍參訪農友賴永進班長的梨園，關心有機質肥料推廣及梨天然災害保險辦理情形。台中市農業局長王俊雄、石岡區長高文生、市議員蔡成圭、石岡區農會理事長吳維章及總幹事張東海等人也一起視察梨園，與農民交流意見。
林佳龍表示，今天是立春，也是農民節，很高興在這個日子來到石岡關心果農。市府加碼補助農民購買有機質肥料栽種長期作物，每公頃最多再補助2噸、補助施用工資新台幣3000元，加上原有中央政策每公頃最高補助6噸、施用工資9000元，最高可獲每公頃8噸、1萬2000元施用工資補助經費。
林佳龍鼓勵農民多使用有機質肥料及辦理天然災害保險，他說，未來希望擴大辦理補助，讓台中市農業發展持續前進；也配合2018年台中將舉辦世界花博，讓台中同時成為花園城市及花果原鄉。1060203
(中央社)
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