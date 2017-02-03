前美駐北京武官：解放軍缺現代戰爭經驗

卜思高認為，中共缺乏實戰經驗，要發展可與美國相提並論的現代化海軍還為時尚早。（中新社）

美國陸軍退役上校，前駐北京武官卜思高（Dennis J. Blasko）在投稿給《戰爭困境》（War on the Rocks）的文章中，指出解放軍的軍事改革受限於缺乏現代化戰爭經驗的因素，將不會在本年度出現重大進展。

前美國參謀首長聯席會主席，陸軍上將登普西（Martin Dempsey）表示習近平所推動的一系列現代化改革，包括建立新的司令部、提升指揮與參謀作業人員素質都必須要經過非常崎嶇的道路才能成功。這些複雜的現代化改革，無論在世界上哪一支部隊裡面，都是不可能快速達成的。尤其是在欠缺現代化戰鬥經驗的情況下，解放軍的指揮體系並沒有隨著新裝備與新準則的引進而有顯著提升。

卜思高指出，直到目前為止，解放軍的改革還處於70年代推行的軍事現代化革新的最後階段。假若中共想要在21世紀中葉，也就是建政百年的100年之際建立一支現代化的軍隊，便必須要推動更多的變革。他同時也指出，解放軍的領導階層比外界想像的更加瞭解，軍事現代化的成功不只取決於取得新型的武器裝備或者提高國防預算，同時還伴隨著思想與觀念的調整。

有鑑於中共即將更加擁抱海洋，並揚棄過去的大陸軍主義，因此卜思高認為聯合作戰組織是解放軍在未來最需要的。然而想要建立聯合作戰的組織，中共就必須要揚棄許多50年代傳承自蘇聯的建軍思維。出於許多眾所皆知的原因，卜思高認為中共不會採用美國，或者是其他任何西方國家的聯合作戰組織架構為藍圖。

解放軍所有的軍種，都必須要提升聯合作戰的技能，才能有效推行戰略嚇阻與軍事作戰任務。卜思高預言，近年來中共解放軍在人員與軍隊組織架構上會有巨大的改變。中共的地面武裝規模將會縮小，以提升海上作戰與遠程投射的能力。待組織有了調整以後，解放軍便會更著重於聯合訓練，還有各軍種整合作戰能力的增進。

儘管官方媒體不斷掩飾解放軍的問題，卜高思強調中共領導人腦子卻十分清醒。關於這一點，可以從解放軍近年來的出版品不斷揚棄大陸軍思想的論點中找到依據。掌握了解放軍建軍思想長達90年的大陸軍主義，最終將為制空、制海甚至於太空作戰的新思潮取代。此外在準則、人事政策還有專業軍事教育與訓練方面的變革，也會一一浮上檯面。

只是卜高思也指出，人們也不該過度高估中共軍事現代化改革的速度。畢竟每一次的小小變革，都有可能遭遇到中共難以逾越的挑戰。深刻瞭解這些挑戰的中共領導人，在未來的數年內也不敢以輕啟戰端的方式來測試其軍事現代化改革取得的成果。雖然中共不會停止在南海的侵略性作為，但是卻也絕對不至於與擁有堅強意志的對手，尤其是美軍大打出手。

(中時電子報)