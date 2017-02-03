洩網安情資予美 俄3官員被控叛國

美國情報部門向國會提出的機密報告指出，俄國總統普丁下令對美國的選舉系統進行駭客攻擊。這份報告部份機密內容被部份媒體公開後引發極大爭議。（圖／美聯社）

圖中是位於華盛頓的美國民主黨全國總部。俄國在美國大選期間發動駭客攻擊，民主黨總部也是主要目標之一。（圖／美聯社）

俄羅斯多家媒體報導，俄國政府以叛國罪逮捕數名涉嫌洩露機密情報給外國的 聯邦安全局(Federal Security Service )官員，外界懷疑這些官員是因洩露有關俄國在美國大選期間攻擊其選舉系統的訊息而被捕，但俄國官方對此諱莫如深，同時也拒絕評論此案是否與美國中情局(CIA)有關。

據《環球時報》引述俄國媒體報導，俄羅斯警方以叛國罪逮捕了2名俄聯邦安全局信息安全中心官員和一名防駭客專家，另有一名被捕人員警方未提供個人信息，他們都涉嫌向美國情報部門提供情報，對此消息俄聯邦安全局未發表任何評論。

俄媒揣測，被捕的人員可能涉及洩露俄國以駭客攻擊美國選舉系統，但俄總統新聞秘書佩斯科夫(Dmitri Peskov)回覆媒體查詢時否認這一事件與美國指控俄對美發動駭客攻擊有關。俄專家認為，官方對這一事件諱莫如深可能是擔心會影響到與美國川普政權的關係改善。

俄新社報導說，其中一名被捕人員的律師帕弗洛夫(Ivan Pavlov)稱，俄聯邦安全局信息安全中心部門領導人米海洛夫(Sergei Mikhailov)，及其副手杜庫恰耶夫(Dmitry Dokuchayev)和「卡巴斯基實驗室」前經理斯托亞諾夫(Ruslan Stoyanov)共3人被控犯有叛國罪，沒有其他罪名。目前至少3人被捕，可能還有其他涉案人士。

報導引述俄國安全部門消息人士稱，被捕人員涉及向美國提供機密情報，相關文件並未提及美國中情局。他們利用職務上的便利，定期向外國情報部門提供情報，可能包括美國。美國中情局則拒絕對這一報導發表評論。

俄羅斯《新報》日前報導，美國宣布大選期間亞利桑那州和伊利諾伊州選舉系統遭到俄國發動的網路攻擊後，米海洛夫就遭到警方懷疑。消息人士稱，美國情報部門正是從米海洛夫那裡獲得了相關情報。同時，他還向美國政府洩露了有關俄安全系統應對網絡攻擊的重要資料。

另外在網路上以防駭而著名的「卡巴斯基實驗室」(Kaspersky Internet Security Laboratory)，則是從2013年起與俄聯邦安全局合作打擊網絡犯罪和強化網絡安全。該實驗室在公司官網上發佈聲明稱，被逮捕員工的行為與其在公司的職位無關。

俄羅斯聯邦安全局高層官員表示，被控犯有叛國罪的米海洛夫未必能夠接觸到部門的高級機密，因為他們的職務並不高。」聯邦安全局調查後會對外公佈詳情。

《俄羅斯星球網》2日稱，俄方並沒有對此事發表評論。目前，兩大國正準備建立新的關係，洩密醜聞可能會有不良影響。

(中時電子報)