軍民兩用技術 日探討推進

我要評比

共同社3日報導，日本政府開始探討推進既可用於軍事也有利於民生的軍民兩用技術開發工作，也在設想於綜合科學技術與創新會議（主席：日本首相安倍晉三）下設立有關安保和科技的討論會。

最尖端的民間技術中有不少可轉為軍用，太空、海洋和網絡等領域可能將成為重點討論對象。

戰後，日本的科技政策一直與防衛領域保持距離，但近年來改變的動向明顯。防衛省啟動向大學和研究機構補貼研究費的公開徵集制度等，軍民兩用的技術開發勢頭趨於活躍。政府欲通過預算分配等方式給予更為積極的支持。

綜合科技會議起到科技政策指揮部的作用，負責制定重點研究領域及決定預算分配的方向。

代表科研人員的機構「日本學術會議」對迄今作出的「不進行軍事研究」聲明展開了重新考慮的討論，但因意見分歧較大，前景如何尚無定論。

(旺報)