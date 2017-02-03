夏語心秀胸下刺青 遭嗆「玩弄乳房」

夏語心曬胸下刺青照，卻被有心網友批。（圖／取自夏語心臉書）

女星夏語心今和粉絲分享私密的胸下刺青，由於痕跡還相當明顯，應是新刺青，不過單純分享的照片，卻遭到部分網友的惡意批評，還有人嗆她「玩弄乳房」，讓夏語心也無奈表示「慢走。」

夏語心今在臉書換上新的大頭照，不過照片是性感的將衣服撩起，秀出她的胸下刺青，無奈卻碰上幾位網友攻擊，有人嗆她手臂粗，讓她反問「哪裡看得到手臂？」甚至有網友批她「在玩弄自己的乳房？爽嗎？」令夏語心忍無可忍，直接回覆「慢走。」不過也有許多粉絲力挺，大讚夏語心這刺法「十分性感。」

(中時電子報)