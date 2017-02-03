鄒倩琳無預警閃辭主播台 赴好萊塢發展

資深主播鄒倩琳請辭獲准。(取自臉書)

中天資深主播鄒倩琳，今（3日）被曝無預警向公司提辭呈，確定在2月17號告別長達13年之久新聞生涯，對此她也坦言本月17號就是她播報最後一天，不捨稱當天播報一定會哭。

據《蘋果日報》報導，鄒倩琳回台之前曾在加州待了14年，一直對洛杉磯難忘懷，在美國總統川普當選那天，更萌生了回美國的想法，透露近來被邀約赴好萊塢工作，搭起好萊塢與華萊塢之間的橋樑，但因為要去北京，所以她還在考慮中，目前會先休息一陣子再說。

鄒倩琳當年在美國念完研究所後，憑著亮眼的英文能力，回台灣後一路從記者坐上主播台，也經常被電視台指定採訪歐美藝人，有著最接近好萊塢的女主播封號。

(中時電子報)