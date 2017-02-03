川普遭圍剿 馬修麥康納籲接納他
據美國娛樂新聞網站Deadline Hollywood今天報導，好萊塢人氣男星馬修麥康納日前受訪表示，美國人民應該試著接納並建設性對待總統川普。
馬修麥康納（Matthew McConaughey）宣傳自己主演的新片「金爆內幕」（Gold），上月29日接受英國國家廣播公司（BBC）節目馬爾秀（Andrew Marr Show）專訪時，對川普（Donald Trump）表達不同於好萊塢主流的意見。
主持人詢問他，是否好萊塢眾星該讓川普喘口氣，馬修麥康納說，大家現在沒有任何選擇，因川普已經是美國總統，如今該是大家接納且攜手面對這個事實的時刻，並思考未來4年如何建設性對待川普。
這段訪談內容因在美國招來反彈，正式播出的版本剪掉這個段落，不過節目專屬的推特（Twitter）頁面，仍掛載這段訪談的完整內容。1060203
(中央社)
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