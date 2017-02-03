中研院參加台北書展 主打遇見老台北

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台北國際書展將於本月8日登場，中央研究院今年參展，主打「遇見老台北」，現場提供歷史古地圖、筆記本、資料夾等限量贈品。

中研院指出，「台北歷史地圖散步」一書由中研院數位文化中心，結合地理資訊系統技術，將古地圖和現代地圖做整合比對，搭配大量實景老照片，讓讀者可以穿越時空。

除了主打的「台北歷史地圖散步」，中研院參展新書還包括「族群、民族與現代國家：經驗與理論反思」，集結國內多位學者，對台灣獨特的族群認同現象做分析，是多年研究的累積。

在國際書展中研院攤位消費並在臉書專頁按讚，就能獲得限量200份的「台北市日本職業別明細圖」資料夾。前60位購買3本書籍以上的民眾，即有精美線裝筆記本「發現舊台北」。

台北國際書展於2月8日至13日在台北世貿中心舉行，中研院攤位在世貿一館綜合書區（B932）。相關資訊可參考中研院網站。1060203

(中央社)