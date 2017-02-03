美5航母艦載預警機 抵日岩國基地

我要評比

共同社報導，將從駐日美軍厚木基地（位於神奈川縣）轉移至岩國基地（位於山口縣岩國市）的61架雷根號核動力航母艦載機中，5架E-2D預警機為參加訓練於2日抵達岩國基地。計畫經過兩三個月的訓練並一度返回航母后，部署至岩國基地。

執飛E-2D的第125預警機飛行隊隊長丹尼爾・普羅哈斯卡（音譯）在飛抵後向媒體稱，能夠為強化日美同盟做出貢獻，我感到很自豪。美軍沒有透露訓練內容。

據日本政府等介紹，艦載機中兩個FA-18戰鬥攻擊機部隊計畫於11月轉移至岩國基地，其他部隊將於明年1月和5月轉移。軍人、工作人員及其家屬等總計約3800人也將移居。

(旺報)